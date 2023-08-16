الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

137 مخالفة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بشوارع ملوى بالمنيا

حملات رفع الاشغالات
حملات رفع الاشغالات بشوارع ملوي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وإزالة التعديات على حرم الطريق العام؛ لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل سير المواطنين والقضاء على ظاهرة الزحام والتكدس وفرض هيبة القانون، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 137 مخالفة أشغال طريق.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية ودورية لرفع الإشغالات على جانبيّ الطريق من أجل عودة الانضباط للشارع الملواني، حيث قام محمد عبدالغني، وأسامة سيبويه، ومؤمن صلاح، نوّاب رئيس المركز والمدينة، يرافقهم صابر محمد مسئول الإشغالات وميلاد الشرقاوي، رئيس الحي، وناجي فايز، رئيس حي شرق، وإسلام فرغلي فني إشغالات، بعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من جانبيّ الطريق بأحياء مدينة ملوي.

وأسفرت الحملة من تحرير ١٣٧ محضرًا، حيث قامت الحملة بالمرور بمحيط حي شرق المدينة، وحي شمال٢ مدينة ملوى وتنوعت ما بين: "إشغال طريق ـ إزالة إدارية ـ بائع متجول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق العام، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي تكثف من حملاتها لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين علي أرصفة الشوارع وحرم الطريق العام وهو ما يعوق حركة المواطنين والحركة المرورية وتسبب زحامًا كبير، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بكل حزم وحسم، مؤكدًا أن هذه الحملات تتم دوريًا بكل شوارع أحياء المدينة والشوارع الرئيسية بالقرى التابعة لها.

received_819113689835732
received_819113689835732
received_540399001550768
received_540399001550768
received_156854484062921
received_156854484062921
received_200460709462773
received_200460709462773
received_645948314173871
received_645948314173871
received_1326016594998391
received_1326016594998391
المنيا حملات لرفع الإشغالات شوارع مدينة ملوي بالمنيا محمد عبد الغني نائب رئيس مركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقرار البابا إلغاء توكيلات وتفويضات الأنبا بيسنتى

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

"الغربية" تواصل حصر الأراضى غير المستغلة لتعزيز الاستفادة منها

ضبط 4 متهمين فى مقتل شخص بالمنوفية

محافظ الإسكندرية يلتقى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان

الرئيس السيسى: لا شهادة وفاة لأى شىء فى مصر وإحنا مع بعض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس