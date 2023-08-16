137 مخالفة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بشوارع ملوى بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وإزالة التعديات على حرم الطريق العام؛ لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل سير المواطنين والقضاء على ظاهرة الزحام والتكدس وفرض هيبة القانون، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 137 مخالفة أشغال طريق.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية ودورية لرفع الإشغالات على جانبيّ الطريق من أجل عودة الانضباط للشارع الملواني، حيث قام محمد عبدالغني، وأسامة سيبويه، ومؤمن صلاح، نوّاب رئيس المركز والمدينة، يرافقهم صابر محمد مسئول الإشغالات وميلاد الشرقاوي، رئيس الحي، وناجي فايز، رئيس حي شرق، وإسلام فرغلي فني إشغالات، بعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من جانبيّ الطريق بأحياء مدينة ملوي.

وأسفرت الحملة من تحرير ١٣٧ محضرًا، حيث قامت الحملة بالمرور بمحيط حي شرق المدينة، وحي شمال٢ مدينة ملوى وتنوعت ما بين: "إشغال طريق ـ إزالة إدارية ـ بائع متجول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق العام، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي تكثف من حملاتها لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين علي أرصفة الشوارع وحرم الطريق العام وهو ما يعوق حركة المواطنين والحركة المرورية وتسبب زحامًا كبير، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بكل حزم وحسم، مؤكدًا أن هذه الحملات تتم دوريًا بكل شوارع أحياء المدينة والشوارع الرئيسية بالقرى التابعة لها.

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