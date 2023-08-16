"التنسيقية" تناقش تحضيرات مؤتمر الصحة النفسية مع "فاهم" (صور)

اجتمع وفد من مبادرة "الصحة النفسية والإدمان" بتنسيقيّة شباب الأحزاب والسياسيين مع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي؛ لمناقشة تحضيرات مؤتمر الصحة النفسية المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.

وتطرقت المناقشات إلى الإعلان عن بدء الدورات التدريبية للأخصائيين النفسيين في المدارس التجريبية لتوعيتهم بالصحة النفسية، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية في منتصف أغسطس الجاري.

وقالت نبيلة مكرم:"نحتاج إلى محو الوصم الاجتماعي للمرض النفسي وتوعية الطلاب من خلال الندوات والتدريبات على أهمية الصحة النفسية".

من جانبها أكدت هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسؤولة مبادرة "الصحة النفسية والإدمان"، حرص التنسيقية على ملف الصحة النفسية بشقّيه التنفيذي والتشريعي باعتباره أحد أهم مقومات السلام الاجتماعي في مصر.

وناقش أعضاء التنسيقية عدة موضوعات أبرزها تشبيك مخرجات مبادرتي التماسك الأسري وقصور الثقافة، في تحقيق التقدم بملف التوعية بالصحة النفسية وخدمات العلاج النفسي المجانية.

ضم وفد التنسيقية النائبتين هادية حسني وهيام الطباخ والأعضاء مؤمن سيد وعبير العريان، وداليا فكري وريهام شبراوي، الدكتور إيناس دويدار والدكتورة إيمان ممتاز.

في فبراير الماضي وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووزيرة الهجرة السابقة.