وجود كفيل.. تعرف على شروط القبول في دور رعاية المسنين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من دور المسنين بلغ نحو 5 آلاف موزعين على 22 محافظة.

دور المسنين

هي مؤسسة اجتماعية مخصصة لإقامة المسنين؛ بهدف توفير حياة كريمة لهم، مع تقديم برامج النفسية والاجتماعية والترويحية المناسبة.​

شروط الاستفادة من دور المسنين جاءت كالتالي:-

- بلوغ سن الحالة 60 عامًا فأكثر (الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا​).

- يجوز الاستثناء حتى سن 55 عامًا إذا توفرت الإمكانيات بالدار.

- الخلو من جميع الأمراض المعدية.

- أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل بالمؤسسة.

المستندات المطلوبة

• أصل بطاقة الرقم القومى للإطلاع + صورة منها.

• 2 صورة شخصية حديثة.

• شهادة صحية بخلو الشخص من الأمراض المعدية.

• صحيفة الحالة الجنائية.