الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وجود كفيل.. تعرف على شروط القبول في دور رعاية المسنين

جريدة الدستور

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من دور المسنين بلغ نحو 5 آلاف موزعين على 22 محافظة.

دور المسنين

هي مؤسسة اجتماعية مخصصة لإقامة المسنين؛ بهدف توفير حياة كريمة لهم، مع تقديم برامج النفسية والاجتماعية والترويحية المناسبة.​

شروط الاستفادة من دور المسنين جاءت كالتالي:-

- بلوغ سن الحالة 60 عامًا فأكثر (الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا​).

- يجوز الاستثناء حتى سن 55 عامًا إذا توفرت الإمكانيات بالدار.
- الخلو من جميع الأمراض المعدية.
- أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.
- أن يتوافر لديه كفيل.
- قبول نظام العمل بالمؤسسة.
المستندات المطلوبة

• أصل بطاقة الرقم القومى للإطلاع + صورة منها.
• 2 صورة شخصية حديثة.
• شهادة صحية بخلو الشخص من الأمراض المعدية.

• صحيفة الحالة الجنائية.

المسنين التضامن شهادة صحية مؤسسة اجتماعية

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