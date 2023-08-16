مطران الكنيسة اللاتينية في مصر يحتفل بعيد العذراء

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك برعية سانت أوجيني للآباء الفرنسيسكان مع الرهبان الفرنسيسكان، ببورسعيد.

شارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب مطيع فؤاد، راعي الكنيسة.

كما احتفل المطران بعيد انتقال العذراء بالنفس والجسد إلى السماء برعيتها بالموسكي مع الرهبان الفرنسيسكان (الأراضي المقدسة).

كذلك، قام الأب المطران بالاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، مع راهبات ماريا بامبينا الهنديات، بمدرسة سانت ماري للرهبان الفرنسيسكان، ببورسعيد، تزامنًا مع احتفالهن بعيد تذكار استقلال الهند (15أغسطس 1947).

كما ذكرت صفحة المتحدث الرسمي للكلدان، أن سيادة الخورأسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، ترأس صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

أقيم الاحتفال بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، بمشاركة الأب يوحنا مرقس الكرملي، حيث تحدث الخورأسقف بولس ساتي في كلمة العظة حول "إكرام العذراء في كنيسة المشرق الكلدانية".