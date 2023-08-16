الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران الكنيسة اللاتينية في مصر يحتفل بعيد العذراء

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك برعية سانت أوجيني للآباء الفرنسيسكان مع الرهبان الفرنسيسكان، ببورسعيد.

شارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب مطيع فؤاد، راعي الكنيسة.

كما احتفل المطران بعيد انتقال العذراء بالنفس والجسد إلى السماء برعيتها بالموسكي مع الرهبان الفرنسيسكان (الأراضي المقدسة).

كذلك، قام الأب المطران بالاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، مع راهبات ماريا بامبينا الهنديات، بمدرسة سانت ماري للرهبان الفرنسيسكان، ببورسعيد، تزامنًا مع احتفالهن بعيد تذكار استقلال الهند (15أغسطس 1947).

كما ذكرت صفحة المتحدث الرسمي للكلدان، أن سيادة الخورأسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، ترأس صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

أقيم الاحتفال بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، بمشاركة الأب يوحنا مرقس الكرملي، حيث تحدث الخورأسقف بولس ساتي في كلمة العظة حول "إكرام العذراء في كنيسة المشرق الكلدانية".

البابا تواضروس اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثان

الأكثر قراءة

ماذا فعل الرئيس السيسى فى السلوم؟ (إنفوجراف)

بيان لـ"تضامن المنوفية" حول تعاطى “نساء الكوادى” المخدرات يغضب الأهالى.. وبرلمانى: لن نسكت

المستشار سامح عبدالحكم يهنئ رئيس النيابة الإدارية بتوليه منصبه

رئيس جامعة المنصورة يكرم الفريق البحثى مكتشف حفرية "توت سيتس" ملك الحيتان

رئيس عمد ومشايخ مطروح: الرئيس السيسى مُلم بجميع مشاكل أبناء المحافظة

أشرف رشاد: الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس