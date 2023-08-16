في أسبوعه الأول.. شريف عرفة يتواجد في الجونة لتصوير فيلم "الأستاذ"

علمت "الدستور" بتواجد المخرج الكبير شريف عرفة، في "الجونة" بمدينة الغردقة، لبدء تصوير الفيلم الجديد "الأستاذ"، وهو من بطولة الفنان محمد إمام، بيومي فؤاد، باسم سمرة، وحجاج عبد العظيم، ومحمود السيسي، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

وفي الشهور الماضية، كان المخرج شريف عرفة، يعمل على التحضيرات الخاصة بالفيلم، ومعاينة أماكن التصوير لفيلم الأستاذ بطولة محمد إمام، ومن ضمن الأماكن التي من المقرر استكمال تصوير الفيلم بها بعد الغردقة هي نويبع وواحة سيوة، وسيتم تصوير عدد من المشاهد في القاهرة.

ويجسد الفنان محمود السيسي، دور رجل من رجال الفنان باسم سمرا، وهو يتحدث اللغة السيناوية باسم زعيم عصابة عرباوية.

أبطال فيلم الأستاذ

ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمد إمام، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

آخر أعمال محمد إمام

وينتظر محمد إمام عرض فيلم أبو نسب، والمقرر عرضه في شهر أغسطس المقبل، والفيلم يضم عدد كبير من النجوم أبرزهم، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب وهي الشخصية الذي يجسدها محمد إمام، ويدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

فيلم عمهم لـ"محمد إمام"

وكان نشر الفنان محمد إمام، منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "الحمد لله فيلم عمهم بقى من أعلى إيرادات السينما في مصر والسعودية وفقًا لموسوعة ويكيبيديا العالمية".