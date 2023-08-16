الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الإصلاح والنهضة" يثمن توجيهات الرئيس السيسى بشأن مخرجات الحوار الوطنى

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

ثمن حزب الإصلاح والنهضة الاستجابة السريعة التي تفضل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها.

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بالاهتمام والحرص الشديد الذي أولاه الرئيس منذ إعلان انطلاق الحوار الوطني، واستجاباته المستمرة وتفاعله الدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن.

وأهاب الحزب الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة بسرعة التعامل مع ما سيرد إليها من تلك التوصيات، كما يعلن الحزب عن كامل دعمه لكافة الجهات والهيئات المعنية بالتوصيات التي تم رفعها من الأمانة الفنية للحوار الوطني.

كما يقدم حزب الإصلاح والنهضة الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وأمانته الفنية، ولجانه المختلفة، على ما بذلوه من جهد حتى الآن، ويتطلع الحزب لمضاعفتهم للجهود لإنجاح ما تبقى من الملفات المطروحة على أجندة الحوار الوطني.

وقال الرئيس السيسي اليوم: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

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