ضياء رشوان: نشكر الرئيس السيسى على الاهتمام والمتابعة المباشرة للحوار الوطنى

علق ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على الاستجابة الفورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما تلقى مخرجات الحوار الوطني، موجهًا له الشكر والامتنان، لاهتمامه بالحوار الوطني والمتابعة المباشرة له.

وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء:"سنعلن كافة التفاصيل والبيانات الكاملة لكافة المخرجات للحوار الوطني، والتي تتضمن العمل على 13 لجنة من أصل 19 لجنة، بعد وقت قليل تباعًا"، موضحًا أن الحوار الوطني لم يكن له أولويات خاصة، بل إن المخرجات تشمل الوطن والمواطن.

وأضاف:"لدينا مخرجات موفقة وملبية لاحتياجات الشعب، وليس لدينا أولويات ولكن كل ما تم رفعه للرئيس السيسي من مخرجات هو كل مخرجات وأعمال الحوار الوطني"، لافتا إلى أن بعض الموضوعات انتهى النقاش فيها، وانتقلت إلى البلورة، فالمخرجات تم الانتهاء من صياغتها وبلورتها.

وتابع: "لدينا مخرجات لـ13 لجنة من 19 لجنة وتشمل موضوعات تهم المواطنين، وخلال فترة قصيرة سيصدر البيانات الكافية لإعلام الرأي العام كل مخرجات الحوار الوطني"، موجهًا الشكر الجزيل للرئيس السيسي، على دعوته للحوار الوطني ورعايته والاستجابة المباشرة، والتي يأتي دائمًا من شخص يعي مدى المسئولية ودلالة وأهمية الحوار الوطني ومخرجاته للشعب.