قائد قوات اليونيفيل فى لبنان يعرب عن قلقه إزاء الحوادث على طول الخط الأزرق

عقد رئيس بعثة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو اليوم اجتماعًا ثلاثيًا، مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة.

وركزت المباحثات على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.

وأعرب لاثارو عن قلقه إزاء سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى زيادة التوتر، وفقًا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

كما حث لاثارو الجهات على مواصلة الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل، مع تجنب الإجراءات الأحادية الجانب.

ودعا قائد اليونيفيل إلى المشاركة في مناقشات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة، مما يبرز أهمية الإشارات الإيجابية من كلا الطرفين قبل نظر مجلس الأمن في تجديد ولاية اليونيفيل.

لبنان يعلن بدء التنقيب عن النفط

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، عن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر.

وقال حمية، عبر حسابه على "إكس"، إن باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها.

من جانبه، صرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، بأنه من المفترض أن تظهر نتائج الحفر خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.