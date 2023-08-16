الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بينها أمن حدودنا الغربية.. ما هي دلالات زيارة الرئيس السيسي إلى السلوم؟

جريدة الدستور

تحدث الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة السلوم، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنها سابقة لم تتكرر على مدار التاريخ فزيارة رئيس الجمهورية للحدود الغربية للدولة، وأن هذا الحدث له عدة دلالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز":"هذا المشهد جديد علينا كمواطنين، وإعلام، ودلالته واضحة أن حدودنا آمنة ورجالنا على يقظة تامة"، لافتًا إلى أن طمأنة الرئيس السيسي وحديثه مع أفراد الأمن بمثابة "طبطبة" عليهم.

وأضاف أن "الرئيس السيسي يدرك التحديات الأمنية جيدا، ومدى صعوبة التحديات التي تواجه رجال الأمن على الحدود الغربية للبلاد"، موضحًا أن حديثه الجانبي مع أفراد الأمن يعكس اهتمامه بالتفاصيل.

وتابع "زيارات الرئيس السيسي المتكررة وجولاته التفقدية، تعد استراتيجية وسياسة مستمرة من الرئيس تجاه أبنائه ووطنه في مختلف المناطق والأقاليم في مصر".

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