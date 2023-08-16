الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة بعنوان "الكشف المبكر عن سرطان الثدى" ضمن المبادرة الرئاسية فى الوادى الجديد

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

 
نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.
 

قالت سعاد عبد الشهيد، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة الحزب بمركز الخارجة، إنه تم تنفيذ الندوة بمقر مدرسة "الوادي بنات" بمدينة الخارجة، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الحزب وقطاع التعليم بالمحافظة لتثقيف المرأة ودعمها صحيًا من أجل حياة أفضل.   
 

حاضرت في الندوة دكتورة سحر عبد الستار مدير تنظيم الأسرة واستشاري النساء بمستشفى الخارجة التخصصي وبحضور دكتورة رغدة نجاتي عضو مجلس النواب عن الحزب، ومدير المدرسة ريهام عبدالله عبد الشكور.

كما نظمت أمانة الحزب بمركز الداخلة، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا مجانيًا عن التحول الرقمي بمركز الداخلة وقراه. 
قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمركز الداخلة، إنه تم إطلاق البرنامج التدريبي عن التحول الرقمي مجانا للخريجين وطلاب الجامعات (level1) وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالداخلة ومركز التطوير التكنولوجي بمدينة" موط" وأمانة التعليم بأمانة الحزب بالمركز  لمدة خمسة أيام بقاعة التدريب بمركز التطوير التكنولوجي.
وأضاف عبدالغني أن البرنامج يتولى التدريب فيه مدربون معتمدون لدى شركة مايكروسوفت ووزارة الاتصالات ويستهدف التدريب طلاب الجامعات والخريجين بهدف اكتساب مهارة الحاسب الآلي لدي المتدربين كمستوي أول في برامج : الويندز- الورد- الباوربوينت – الإكسل لتأهيلهم سوق العمل.

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة بأمانة الحزب بمركز باريس، ورشة تدريب على صناعات الحرف اليدوية والهاند ميد للسيدات بالمركز وقراه. 
 

وقالت السيدة حلاوتهم ريفي أمينة المشروعات الصغيرة بأمانة الحزب بمركز باريس، إنه تم تنظيم الورشة بمقر مركز شباب باريس، مؤكدة أن الورشة تضمنت التدريب على  الصناعات الحرفية والهاند ميد ومهارات الإبرة والكروشيه وعمل المفارش والملابس والطواقي وذلك لخلق فرص عمل والحفاظ علي المشغولات اليدوية من الاندثار، وقد حضرها عدد كبير من فتيات وسيدات مدينة باريس.

حزب مستقبل وطن الوادي الجديد ندوة تثقيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

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