محافظ جنوب سيناء يوجه بالتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة

وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتنقلة، موجهًا بإقامة معرض دائم للسلع الغذائية بجميع مدن المحافظة لمحاربة جشع التجار ومنع الاحتكار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع محمد وحيد صالح، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وحاتم السيد أبوصير، وذلك بعد التشكيل الجديد الذي أسفرت عنه الانتخابات التي أعلنت نتائجها الشهر الجاري.

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - آليات استمرار ومضاعفة الجهود الهادفة إلى تفعيل دور الغرفة التجارية، خاصة التي تتعلق بالسلع الأساسية والتموينية في سبيل توفير احتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة قدر الإمكان، مشيدًا بدور الغرفة التجارية في دعم جهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين من كل السلع ودعم جهود التموين في مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية.