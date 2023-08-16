كولر يطمئن علي ترتيبات معسكر النمسا.. ويستفسر من "بيبو" عن المهاجم الأجنبي

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إجراءات قيد الثلاثي إمام عاشور وصلاح محسن والمغربي رضا سليم في قائمة الفريق الأول للموسم الجديد، بناءاً على قرار من السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني، الذى حدد فجر يوم 22 أغسطس الجاري موعدا لعودته للقاهرة لبدء الإعداد للموسم الجديد المقرر إقامته في النمسا.

وعقد خالد بيبو مدير الكرة اجتماعا عبر تقنية الزووم مع مارسيل كولرالمدير الفنى الذى يقضى إجازته فى سويسرا بحضور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبى للترتيب لمعسكر الفريق وموقف المصابين وبرنامج الفترة المقبلة.

واطمأن كولر على ترتيبات المعسكر والمباريات الودية التى سيتم إقامتها وكذلك بدائل فشله حال صعوبة استخراج التأشيرات لبعض اللاعبين بعد تأخر عدد من اللاعبين لحضور المقابلة في سفارة النمسا.

وكشف مصدر مسؤول بالأأهلي أن طبيب الفريق الجديد أكد لمارسيل كولر، المدير الفني، أن اللاعبين العائدين من الإصابة سيكونوا جاهزين للمشاركة في التدريبات خلال معسكر الإعداد في النمسا باستثتاء خالد عبدالفتاح والذي أصيب بكسر في عضلة الترقوة خلال مباراة المصري في كأس مصر.

وقال المصدر إن كولر استفسرمن مدير الكرة عن صفقة المهاجم الأجنبى المقررالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف أن خالد بيبو أكد للمدير الفني أن لجنة التخطيط بالتنسيق مع رئيس النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات في اتصالات مع بعض اللاعبين المعروضين عليهم لاختيار الأفضل، في ظل تعثر المفاوضات مع البرازيلى جوستافو سوزا مهاجم فريق لعب فريق جيونبك هيونداي الكوري وأيضا لم تكتمل المفاوضات نظرا لرفض ناديه الاستغناء عنه بجانب مغالاة بشكتاش التركي لبيع جاكسون موليكا.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلى للتعاقد مع مهاجم متميز فى الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع كولر قبل سفره إلي مسقط رأسه لقضاء اجازته السنوية عقب انتهاء الموسم وحصد 5 ألقاب مختلفة.