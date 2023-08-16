الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الطرق الصوفية تنعى العالم الطاهر الحامدى

الشيخ الطاهر الحامدي
الشيخ الطاهر الحامدي

نعى المجلس الأعلى للطرق الصوفية، شيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي، العالم الجليل والمربي الكبير الشيخ طاهر الحامدي، مدير عام مجلة الأزهر سابقا، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مشيخة الطرق الصوفية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن البيت الصوفي فقد اليوم الشيخ  الطاهر محمد الطاهر الحامدي، شيخ الطريقة الطاهرية العامرية الحامدية الخلوتية، وعلم أعلام الأزهر الشريف الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم المجلس الأعلى للطرق الصوفية بخالص العزاء الفقيد البيت الصوفي، سائلا المولى أن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يعوض الأمة الإسلامية في مصابها الجلل وأن يخلف أبناءه ومحبيه خيرًا وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس بمدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر.

الطرق الصوفية الشيخ الطاهر الحامدي الطريقة الخلوتية مجلة الأزهر

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