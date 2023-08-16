الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا والعظمى بالقاهرة 34

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
وتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وتهطل أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين وتمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة


فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 24
العريش 32 24
رفح 32 25
رأس سدر 35 25
نخل 36 16
كاترين 33 16
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 35 22
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 29
سفاجا 40 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 39 30
حلايب 34 29
أبو رماد 35 29 
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 23
أسيوط 36 23
سوهاج 40 25
قنا 42 27
الأقصر 42 26
أسوان 43 28
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 39 28
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية امطار السيول درجات الحرارة

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