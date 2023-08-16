الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى منطقة المنيب

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 6 مواطنين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الدائرى بمنطقة المنيب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص.

 وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

6 مواطنين حادث تصادم طريق الدائري المصابين المستشفى غرفة عمليات النجدة

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