الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد سير الأعمال بمحور الفشن الحر على النيل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة مستجدات وسير الأعمال بمشروع محور الفشن الحر على النيل، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف ميدانيًا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتفقد محافظ بني سويف مكونات وقطاع المشروع، والتي شملت كوبري الصحراوي الشرقي من النيل بطول 95 مترًا وبنسبة تنفيذ 97%، وجانبًا من كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 مترًا بنسبة تنفيذ 75%، بجانب متابعة الموقف التنفيذي لكوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترًا، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 50%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق شرق النيل 50%.

ووجّه محافظ بني سويف باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على تنفيذ الأعمال لإيجاد الحلول أولاً بأول من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق وكل الجهات المعنية، لتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يمثل شريانًا للتنمية وإضافة مهمة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار.

بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتيِّ النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محوري عدلي منصور، شمالًا وبني مزار جنوبًَا، بجانب تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثاليًا عن الوسائل التقليدية.

يذكر أن محور الفشن أحد 5 محاور يجري تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، ويبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 مترًا تقريبًا، (2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر في كل اتجاه)، ويشمل 23 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتشمل 5 كباري رئيسية وهي: (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الصحراوي الغربي).

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الطريق الزراعي الغربي الصحراوي الشرقي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف ترعة الابراهيمية ببا بنى مزار

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