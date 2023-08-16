الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استقرار نسبي في حالة بحر الإسكندرية.. وتباين ألوان الرايات على الشواطئ

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

سادت حالة من الاستقرار النسبي على شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية، حيث رفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء فيما عدا القليل الذى رفع الراية الصفراء.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان اليوم، إن هناك تباين في ألوان الرايات بعد الاستقرار النسبي في حالة البحر على شواطئ شرق الإسكندرية، بينما استمر عدم الاستقرار فى شواطيء القطاع الغربي والعجمي ورفع الريات الحمراء.

وأوضحت أن نسب الإشغال للقطاع الشرقي بلغت 50%، فيما حقق القطاع نسب إشغال 30% فقط حتى الآن.

وأوضحت السياحة والمصايف أن الإسكندرية تشهد اعتدالا ملحوظا في درجات الحرارة.

وتعيش الإسكندرية أجواء خريفية معتدلة الحرارة مع منتصف شهر أغسطس، ومع تحذيرات الهيئة العامة للارصاد الجوية من ارتفاع الأمواج ،وخطورة التوغل، داخل مياه البحر نظرا لارتفاع الأمواج، وخاصة لمن لا يجيدون السباحة.

وكانت قد أعلنت السياحة والمصايف عدد من التعليمات التي يجب اتباعها المواطنين في حالة اضطراب البحر، والتي تم إصدارها  الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وهي كالتالي:

1-إتباع تعليمات المنقذين.

2-أسبح في المنطقة التي يوجد بها المنقذ.

3- إقرأ التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ.

4- عدم نزول المياه لمن لا يعرف العوم، وفي هذه الحالة يجب أن يكون معك مرافق أو صديق يجيد السباحة.
5- ارتدي سترة النجاة "اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة.
6- تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ لإنقاذ نفسك أو غيرك.
7- راقب اطفالك جيدا على الشاطئ وداخل البحر.

8- لا تستخدم أطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية لأنها يمكن أن تجذبك اكتر داخل البحر.

9- لا تقفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10- إذا رأيت شخص في خطر، ولا تستطيع مساعدته، اطلب المساعدة من المنقذ واتصل بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.

11-في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا.

حالة من الإستقرار النسبي شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء ألوان الرايات نسب الإشغال

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