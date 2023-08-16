بمشاركة 400 لاعب.. فعاليات البطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة (فيديو)

قالت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن البطولة العالمية للجودو، انطلقت بمشاركة 400 لاعب من المصنفين دوليًا في هذه الرياضة، والذي شاركوا في الأولمبياد سابقًا، ويمثلون 18 دولة عربية.

وأضافت فرح الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم بالفعل البدء في فعاليات بطولة الأشبال وهناك منافسات قوية، وكانت هناك بالأمس منافسات مصرية مصرية ومصرية كويتية وجيبوتية، ومن عدة دول عربية أخرى.

وأشار مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن بالأمس، كانت البطولة الثامنة لهذه المرحلة الأشبال، وهناك مباريات بين الذكور والإناث من الفرق المختلفة، إضافة إلى أن مدة المباراة في هذه الرياضة لا تتجاوز الـ4 دقائق.

وأضافت في حديثها، أنه في بطولة البراعم كان المركز الأول لفريق دولة الكويت والمركز الثاني كان من نصيب مصر.

وتستمر بطولة الجودو لمدة أربعة أيام على التوالي، وذلك بداية من 15 حتى 18 أغسطس الجاري.