"رياضة الوادي الجديد" تُنظم أنشطة صيفية داخل مراكز الشباب

أعلن بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضة في مراكز شباب المحافظة تحت شعار "صيف شبابنا".

وقال مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الأنشطة شملت تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب عين عيش، بقطاع شباب بلاط في ظل أن هذه المسابقات الفنية تهدف إلى تطوير الذات وتنمية مهارات النشء وتعليمهم أسس الرسم وأنواعها.

وأشار إلى أن الأنشطة شملت تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب عين عيش، بقطاع شباب بلاط في ظل أن هذه المسابقات الفنية تهدف إلى تطوير الذات وتنمية مهارات النشء وتعليمهم أسس الرسم وأنواعها سواء رسم بالوان الزيت والرسم على الزجاج، والوحدات المعدنية.

وأضاف أنه تم تنفيذ دوري كرة قدم للنشئ مركز شباب الفرافرة، وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لدي النشء، بجانب تنفيذ معسكر تطوعي بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب الخارجة.

ولفت إلى أن النشاط التطوعي يهدف إلى بناء شخصية قوية يعتمد عليها وشخصية واعية عندها ثقة بالنفس وتقبل الآخر ومتعاونة، وتؤثر الآخرين على نفسها وتعتز بوطنها إضافة لإكساب الشخصية الاعتماد على نفسها وحسن التصرف في المواقف وحل المشكلات، والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة لها.

كما شارك وفد الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والتي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بحضور الفائزين في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة.

ويهدف المؤتمر إلى إفساح المجال لرؤي وأطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن، لا سيما في جانبيه السياسي والاقتصادي، والرؤى والطموحات للتنمية الشاملة والمستدامة، وكذا التحديات الاقتصادية في إطار التنمية.