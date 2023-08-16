الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة الوادي الجديد" تُنظم أنشطة صيفية داخل مراكز الشباب

مدير عام مديرية الشباب
مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضة في مراكز شباب المحافظة تحت شعار "صيف شبابنا".

وقال مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الأنشطة شملت تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب عين عيش، بقطاع شباب بلاط في ظل أن هذه المسابقات الفنية تهدف إلى تطوير الذات وتنمية مهارات النشء وتعليمهم أسس الرسم وأنواعها.

وأشار إلى أن الأنشطة شملت تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب عين عيش، بقطاع شباب بلاط في ظل أن هذه المسابقات الفنية تهدف إلى تطوير الذات وتنمية مهارات النشء وتعليمهم أسس الرسم وأنواعها سواء رسم بالوان الزيت والرسم على الزجاج، والوحدات المعدنية.

وأضاف أنه تم تنفيذ دوري كرة قدم للنشئ مركز شباب الفرافرة، وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لدي النشء، بجانب تنفيذ معسكر تطوعي بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب الخارجة.

ولفت إلى أن النشاط التطوعي يهدف إلى بناء شخصية قوية يعتمد عليها وشخصية واعية عندها ثقة بالنفس وتقبل الآخر ومتعاونة، وتؤثر الآخرين على نفسها وتعتز بوطنها إضافة لإكساب الشخصية الاعتماد على نفسها وحسن التصرف في المواقف وحل المشكلات، والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة لها.
كما شارك وفد الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والتي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بحضور الفائزين في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة.

ويهدف المؤتمر إلى إفساح المجال لرؤي وأطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن، لا سيما في جانبيه السياسي والاقتصادي، والرؤى والطموحات للتنمية الشاملة والمستدامة، وكذا التحديات الاقتصادية في إطار التنمية.

مدير عام مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد الأنشطة الثقافية والفنية والرياضة صيف شبابنا شباب المحافظة مسابقة فنية تطوير الذات وتنمية مهارات النشء توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

الأكثر قراءة

"سياحة مطروح" تشارك في المعسكر التدريبي للمجلس القومي للمرأة

التعليم العالى: 7 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاى الصينى لعام 2023

أسماء مصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية - بورسعيد

متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

سقوط 17 ديلر مخدرات في 24 ساعة

مشاجرة تنتهي بـ"قتل شاب" في أشمون بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس