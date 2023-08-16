محافظ جنوب سيناء: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة إنجاز تاريخى

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تعد إنجازًا تاريخيًا ونقلة كبيرة للمحافظة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الأربعاء، لأعمال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

الشبكة الوطنية للطوارئ والصحة العامة

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والصحة العامة، ونسبة الإشغال بالفنادق بمدينة شرم الشيخ، وتقرير لحوادث الطرق بالمدينة، وتقرير الرعاية الصحية به بيان الحالات بمستشفي شرم الشيخ الدولي وجنسياتها، وبيان أعطال الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي والأعطال في حالات الانسداد والمدد الزمنية لحل تلك المشكلات في حال وجودها.

وأوضح المحافظ أن الشبكة الموحدة بالمحافظة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية، وقطاعات البترول، والكهرباء، وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة وهيئة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

كما تفقد المحافظ عددًا من إدارات الديوان العام وأماكن الاستراحة العاملين بمبنى مجلس المدينة الجديد الذكي صديق البيئة.