الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية

أرشيفية
أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.

 وكشفت التحريات عن قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من  الدول وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله على مبالغ مالية.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز "لاب توب"- طابعة- ماكينتين لقطع  وتغليف الكارنيهات- ماكينة لصناعة الأختام "وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى "مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

معلومات وتحريات الإدارة العامة مكافحة ‏جرائم الاموال العامة الجريمة المنظمة

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