الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جلطة سراي يتفق مع تشيلسي على ضم حكيم زياش

زياش
زياش

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن نادي جلطة سراي التركي توصل لاتفاق مع نظيره تشيلسي الإنجليزي لضمه المغربي حكيم زياش.

وقال التقرير، أن الدولي المغربي سيخضع للكشف الطبي في لندن اليوم حيث يصل الوفد التركي لإنهاء كافة التفاصيل مع نظيره الإنجليزي.

وكان اللاعب فشل انتقاله إلى النصر السعودي في الكشف الطبي، بعد اكتشاف إصابة على مستوى الركبة.

وشارك صاحب الـ30 عامًا هذا الموسم مع تشيلسي في 24 لقاء، ولم يسجل أي أهداف.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 107 مباريات بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا.

حكيم زياش بدأ مسيرته في شباب فريق درونتن الهولندي، وانتقل منه إلى شباب هيرنفين في صيف 2004 في صفقة انتقال حر حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ولعب موسمين للفريق الأول، وانتقل لنادي توينتي في 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي آياكس أمستردام في 2016، وبعد 4 سنوات انتقل إلى تشيلسي.

جلطة سراي تشيلسى المغربي حكيم زياش زياش حكيم زياش

الأكثر قراءة

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بسوهاج: "ضربته بالنار والميراث السبب"

آخر التطورات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (خاص)

"مياه أسيوط" تتابع توسعات محطة عرب المدابغ استعدادًا لدخولها الخدمة

"التعليم العالى" تلاحق الكيانات الوهمية.. وتغلق جامعة "قاردن سيتى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية