جلطة سراي يتفق مع تشيلسي على ضم حكيم زياش

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن نادي جلطة سراي التركي توصل لاتفاق مع نظيره تشيلسي الإنجليزي لضمه المغربي حكيم زياش.

وقال التقرير، أن الدولي المغربي سيخضع للكشف الطبي في لندن اليوم حيث يصل الوفد التركي لإنهاء كافة التفاصيل مع نظيره الإنجليزي.

وكان اللاعب فشل انتقاله إلى النصر السعودي في الكشف الطبي، بعد اكتشاف إصابة على مستوى الركبة.

وشارك صاحب الـ30 عامًا هذا الموسم مع تشيلسي في 24 لقاء، ولم يسجل أي أهداف.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 107 مباريات بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا.

حكيم زياش بدأ مسيرته في شباب فريق درونتن الهولندي، وانتقل منه إلى شباب هيرنفين في صيف 2004 في صفقة انتقال حر حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ولعب موسمين للفريق الأول، وانتقل لنادي توينتي في 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي آياكس أمستردام في 2016، وبعد 4 سنوات انتقل إلى تشيلسي.