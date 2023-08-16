الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 17 عسكريًا وإصابة 20 من قوات الجيش النيجرى فى هجوم مسلح

النيجر
النيجر

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، الأربعاء، مقتل 17 عسكريا وإصابة 20 آخرين من قوات الجيش في هجوم مسلح جنوب غربي النيجر.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان اليوم، إن وحدة من القوات المسلحة تعرضت أمس الثلاثاء، لكمين نصبه إرهابيون في بلدة كوتوغو بمقاطعة تورودي، مما أسفر عن مقتل 17 عسكريا وإصابة 20 آخرين، بينهم 6 في حالة خطرة تم نقلهم إلى العاصمة نيامي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء النيجر الرسمية.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء أركان دول مجموعة "إيكواس"، غدا الخميس لبحث الأوضاع في النيجر.

الجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع تم تأجيله من قبل لأسباب فنية لم يتم الكشف عنها بشكل تفصيلي.

بلينكن: يجب استمرار الضغط لإطلاق سراح رئيس النيجر بازوم

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب استمرار الضغط على المجلس العسكري في النيجر لإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، واستعادة النظام الدستوري في البلاد.

جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها بلينكن اليوم مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو، حسب بيان نشره المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر على موقع الوزارة الإلكتروني.

وخلال المحادثة، أشاد بلينكن بقيادة الرئيس تينوبو للقمة الاستثنائية الثانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن الوضع في النيجر.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري في النيجر عن عزمه محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم وأركان حكمه بتهمة "الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة".

وزارة الدفاع النيجر قوات الجيش هجوم مسلح بلدة كوتوغو

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