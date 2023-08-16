احتفالا بالذكرى الـ 20 لاتفاقية صون التراث.. ثقافة الجيزة تنظم يوما فنيا بـ"دار الفسطاط"

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بالذكرى الـ 20 لاتفاقية اليونسكو لصون التراث غير المادي، نظم فرع ثقافة الجيزة، الثلاثاء، يوما ثقافيا وفنيا بدار الفسطاط لرعاية الأيتام، تحت عنوان "تراثنا هويتنا".

بدأت فعاليات اليوم، بعرض فيلم بعنوان "مصر واليونسكو" أعدته يارا زرزور، طرحت خلاله جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارة الثقافة، في تسجيل 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية على قائمة التراث العالمي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وهي: السيرة الهلالية، فن التحطيب، الأراجوز، النخيل، النسيج اليدوي الصعيدي، الخط العربي، رحلة العائلة المقدسة.

كما قدمت إنجي ناصر محاضرة ثقافية، أوضحت خلالها العديد من الخطوات التي اتخذتها مصر من أجل صون وحماية الملفات التي نجحت مصر في إدراجها على قوائم الصون باليونسكو، كإنشاء وزارة الثقافة لمدرسة للخط العربي، وكذلك تنظيم الملتقى السنوي لفن الأراجوز "الدمى اليدوية" وإنشاء مدرسة خاصة له، وغيرها من الخطوات التي تحافظ على تلك العناصر المسجلة، كما تطرقت "ناصر" لعدد من الملفات المطروحة على طاولة اليونسكو، التي تقدمت بها مصر لمنظمة اليونسكو لإدراجها على قائمة التراث غير المادي، مثل ملف السمسمية، و ملف الأكلات المصرية.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافة الجيزة برئاسة د.نهى نبيل، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة محمد كمال، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

و لتنمية المهارات الابداعية للأطفال نفذت د.دينا مغيث ورشة أشغال وحرف يدوية لتعليم النسيج اليدوي على النول، بجانب ورشة فنية للرسم علي اليد والوجه بمشاركة نهى خليل، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن الأوريجامي والتشكيل بالورق الملون قدمتها هدى وقاد، إلى جانب مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى للتحفيز على القراءة والاطلاع، من تنفيذ ولاء محمود.

ثقافة الجيزة

ثقافة الجيزة

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