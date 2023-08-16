الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: توفير 228 فرصة عمل لشباب المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم إتاحة 228 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم خلال شهر يوليو الماضي.

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كل نواحي الحياة كون الإنسان المصري أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، بتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم و ذلك من خلال التنسيق والتواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة.

ووجَّه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بإعداد حصر شامل بصفة دورية لكل الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جادة للشباب ووفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابات الإلكترونية للمراكز والمدن لتعريف الشباب بالوظائف.

التنمية المستدام الجمهورية الجديدة أبناء المحافظة تشغيل التخصصات المتنوعة وظائف للشباب

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