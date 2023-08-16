الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث على الطريق الزراعى بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سياره نقل على الطريق الزراعي أمام مدخل موقف دمنهور العمومي اتجاه الإسكندرية.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق " القاهرة_ إسكندرية "الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث دفع بعدد 5 سيارات إسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "محروس بيومي أبو زيد،  22 سنة، مصاب اشتباه كسر العمود الفقري، فايزة الزهري على،  55 سنة، السيد عبد اللطيف الفيومي، 43 سنة،  محمد عنتر محمد، 21 سنة، جميعهم مقيمون مركز شبراخيت".

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

4 أشخاص اتجاه الإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية إصابة 4 إسكندرية الزراعى

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