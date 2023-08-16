الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

105 آلاف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور عن أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى الآن بلغ 105 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

من جانبه، قال السيد عطا، المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 

بدوره، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت أمس الثلاثاء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية بحد أدنى بالنسبة للشعبة العلمية "علوم ورياضة" 250 درجة فأكثر بنسبة 60,98% بإجمالى عدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58,05% ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 90688 طالبا وطالبة، وتستمر أعمال قبول رغبات الطلاب لمدة 5 أيام.

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