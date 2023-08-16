"بعلمها الأدب".. أب يعترف بقتل طفلته بزعم تربيتها بالجيزة

"كنت بعلمها الأدب".. اعترف أب بقتل ابنته "كارما" بمنطقة بولاق الدكرور بجريمته، قائلًا والدموع تملأ عينيه "لم أقصد أن أقتلها أو أعتدي عليها. هل يعقل أن يخطط أب لقتل طفلته الصغيرة التي لم تتجاوز الـ6 سنوات؟".

وقال الأب في أقواله أمام جهات التحقيق إنه في ساعة تملك الشيطان منه وبسبب عدم سماع الطفلة الكلام قرر تربيتها ووجه لها الضربات المتتالية فانهارت وسقطت مغشيا عليها وفارقت الحياة.

بداية تلك الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة كارما بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، عندما تلقى رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات طفلة تدعى "كارما" تبلغ من العمر 6 سنوات مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

ووجه مفتش مباحث فرقة الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة واستجواب أسرة الطفلة.

تحريات المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن والد الطفلة "ع.ص" اعتدى عليه بالضرب المبرح فسقطت مغشيا عليها ونقلت إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها قبل أن تفارق الحياة.

بتقنين الإجراءات تم ضبط الأب المشكو في حقه وأقر بارتكابه الواقعة "كنت بأدبها".