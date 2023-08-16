الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل توصيات ومقترحات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني (إنفوجراف)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، المخرجات والتوصيات والمقترحات التي انتهت الجلسات التخصصية للجان النوعية من صياغتها.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، كشف أن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وفيما يخص المحور الاقتصادي فقد جاءت التوصيات كالتالي:

 

 

1 - لجنة الاستثمار الخاص:
- توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار والترويج له.
- إنشاء منصة وطنية لدعم الاستثمار

2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل
- زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

3 - لجنة السياحة:
- تطوير البنية التحتية للسياحة
- تحفيز الاستثمار السياحي.

4 - لجنة الصناعة:
- تهيئة المناخ للتنمية الصناعية
- تحديد أهداف وخريطة الصناعة على المدى القصير والمتوسط.
- تطوير المناطق الصناعية.

مجلس أمناء الحوار الوطني التخصصية ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني المحور الاقتصادي

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