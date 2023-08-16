"القاهرة الإخبارية": وفد عسكرى صينى يشارك فى مؤتمر دفاعى بالمحيط الهادئ

انضّم وفد عسكري صيني إلى مؤتمر لمسئولي الدفاع في فيجي بالمحيط الهادئ بالولايات المتحدة الأمريكية، التي دعا رئيس وزرائها سيتيفني رابوكا للحوار قائلًا: "إن المحيط الهادئ ينبغي أن يكون منطقة سلام"، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وذكر بيان لحكومة فيجي أنّ الجنرال شو تشي لينج، نائب رئيس الأركان في إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية، يرأس الوفد الصيني في المؤتمر السنوي لمسئولي دفاع منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويستضيف المؤتمر قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهادئ والهندي الأميرال جون أكيلينو، وقائد جيش فيجي، الميجر جنرال جون لوجافاتو كالونيواي، وتشارك فيه 27 دولة من المنطقة.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من القيادة الأمريكية في المحيطين الهادئ والهندي أو وزارة الدفاع الصينية، بخصوص احتمال عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الصيني والأمريكي خلال المؤتمر.