الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": وفد عسكرى صينى يشارك فى مؤتمر دفاعى بالمحيط الهادئ

جريدة الدستور

انضّم وفد عسكري صيني إلى مؤتمر لمسئولي الدفاع في فيجي بالمحيط الهادئ بالولايات المتحدة الأمريكية، التي دعا رئيس وزرائها سيتيفني رابوكا للحوار قائلًا: "إن المحيط الهادئ ينبغي أن يكون منطقة سلام"، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وذكر بيان لحكومة فيجي أنّ الجنرال شو تشي لينج، نائب رئيس الأركان في إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية، يرأس الوفد الصيني في المؤتمر السنوي لمسئولي دفاع منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويستضيف المؤتمر قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهادئ والهندي الأميرال جون أكيلينو، وقائد جيش فيجي، الميجر جنرال جون لوجافاتو كالونيواي، وتشارك فيه 27 دولة من المنطقة.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من القيادة الأمريكية في المحيطين الهادئ والهندي أو وزارة الدفاع الصينية، بخصوص احتمال عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الصيني والأمريكي خلال المؤتمر.

اجتماع ثنائي الدفاع الصينية المحيطين الهادي والهندي القيادة الأمريكية القاهرة الإخبارية قائد القيادة الأمريكية

الأكثر قراءة

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

طرح السكر في البورصة المصرية السلعية لأول مرة.. وغدا تداول أول جلسة

محافظ القاهرة: التصدى بكل حزم لمحتكرى ومروجى السلع منتهية الصلاحية

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحي"

تكريم موظفين بالهيئة العامة للاستثمار لنجاحهم في استرداد 14 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية