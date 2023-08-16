الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توصيات ومقترحات لجان المحور السياسي بالحوار الوطني (إنفوجراف)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، المخرجات والتوصيات والمقترحات التي انتهت الجلسات التخصصية للجان النوعية من صياغتها.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، كشف أن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

إنفوجراف

وفيما يخص المحور السياسي فقد جاءت التوصيات كالتالي:

1 - لجنة المحليات: 
- مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، نظامه الانتخابي 75% بالقائمة المطلقة، و25% بالنسبية

2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:

- زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
- بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
- ثلاثة أنظمة للانتخابات مختلفة بين القائمة المطلقة والنسبية والفردي.

3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: 
- مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
- بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.

4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
- مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
- بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.

لجان المحور السياسي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الجلسات التخصصية مجلس أمناء الحوار الوطني

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