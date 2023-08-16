الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تقوم بضبط هرمونات جسدك بطرق مختلفة؟

هرمونات
هرمونات

يمكن أن تؤثر الهرمونات على صحّتك العامة ويمكن أن يؤثر عدم توازنها على عمليات الجسم بشكل خاص.

يمكن أن تؤدي اختيارات نمط الحياة الخاطئة مثل عدم الحصول على ضوء الشمس الكافي أو عدم ممارسة النشاط البدني أو تناول طعام غير صحي إلى اختلال التوازن الهرموني.

• إليك كيفية موازنة هرموناتك باتباع هذه القواعد السهلة كما اقترحها خبير التغذية جوهي كابور. 

ثق بقوة الدهون الصحية: قم بتضمين الدهون الصحية مثل السمن والمكسرات والبذور لأنها أحد المكونات المهمة للهرمونات الصحية.

نعم للبروتينات: تعد البروتينات جزءًا مهمًا من الحفاظ على الهرمونات الصحية أيضًا، لذلك قم بتضمين البروتين في كل وجبة من خلال اللبن الرائب، والبانير، والبيض، والصويا لتحسين جودة وجبتك.

قوس قزح للفواكه والخضروات: الألوان عبارة عن مواد كيميائية نباتية، وهي تحمي الجسم، أنها تعزز مضادات الأكسدة وتساعد على محاربة الجذور الحرة.

تخلص من قهوتك الصباحية: تجنب القهوة أو الشاي أول شيء في الصباح، ينتج عنه زيادة في الأنسولين مما يخل بالتوازن الهرموني.

القوة الخارقة للبذور: تشمل البذور مثل بذور الكتان وبذور اليقطين وبذور السمسم وبذور عباد الشمس فوائد عظيمة فهي غنية بالمعادن المهمة للغاية لوظيفة الهرمون.

تناول عشاء مبكرًا: تجنب تناول العشاء في وقت متأخر من الليل حيث ينتقل الجسم إلى وضع الإصلاح ليلًا،  يحدث إنتاج الهرمونات في الليل، إذا كنت تأكل في الليل فإنك تعطل إنتاج الهرمون.

إذا لم تجد نفسك تتحسن مع كل تلك النصائح، يجب حينها الذهاب إلى الطبيب المختص حتى يبحث عن المشكلة الحقيقية التي تؤدي إلى خلل الهرمونات ويقوم بعلاجها، وإلا سيتفاقم الوضع وستؤثر عليك في العديد من الأمور الجسدية مثل الشعر ومعدل سير الدور الدموية.

هرمونات الصحة العامة الفواكه تناول العشاء بروتينات

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