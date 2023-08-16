الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعيين 9 من ذوى الهمم بإحدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء عن تحرير 9 عقود عمل لذوى الهمم وتعيينهم فى إحدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج  ذوي الهمم من خلال توفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهني مناسبة لحالات الإعاقة لكل منهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم في المنشآت التي يعمل بها بها 20 عاماً فأكثر، وذلك لاستيفاء النسبة التي أقرها القانون رقم 10 لسنة 2018، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أفاد فيه بأنه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 9 من الشباب ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك لتوفير عقود عمل لهم بإحدى المنشآت العاملة في مدينة شرم الشيخ لاستيفاء نسبة الـ5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة، في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة للمديريات من خلال اجتماعاته الدورية معهم بديوان الوزارة بالعمل على دمج تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأضاف مدير المديرية حرص المديرية على الاستمرار في توفير فرص عمل حقيقية لتلك الفئة من خلال أجهرتها التابعة من مكاتب التفتيش العمالى الميدانية، وكذلك مكاتب السلامة والصحة المهنية، ومكاتب التشغيل المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتلبية طلبات واحتياجات المواطنين، خاصة من ذوي الهمم، كما أن المديرية أعدت خطة لمتابعة تشغيل ذوى الهمم بالمنشآت بعد توقيع عقود العمل للتأكد من حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم وسير العمل في سهولة ويسر دون أي معوقات أو صعوبات طبقاً لحالة الإعاقة الخاصة بكل منهم.

وزارة العمل المنشآت السياحية ذوي الهمم الرئيس عبدالفتاح السيسي سوق العمل رئيس الجمهورية

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