"قوى عاملة النواب" توصي بحصر العمالة اليومية وغير المنتظمة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، كل مديريات القوى العاملة بمحافظات مصر المختلفة بحصر جميع العمالة اليومية وغير المنتظمة والعمل على تصنيف تلك العمالة من حيث مهنة كل عامل وذلك تمهيدًا لتسجيلها في صندوق العمالة غير المنتظمة.

وتهدف اللجنة من وراء تلك التوصية بأن يكون هناك قاعدة بيانات كاملة وشاملة لكل العاملة غير المنتظمة واليومية من أجل سهولة ويسر صرف المنح العاجلة لتلك العمالة وصرف تلك المنح للمستحقين الفعليين وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت اللجنة في توصياتها أن المنح المخصصة لتلك الفئة سيتم صرفها فور الانتهاء من كل الإجراءات القانونية لإشهار الصندوق.

وفي ذات الإطار، أكدت اللجنة في توصياتها على العمل لتوعية العمالة غير المنتظمة من خلال الأجهزة المختلفة بالمحافظات كل فيما يخصه وخاصة فئة الصيادين والباعة الجائلين للتواصل مع منظمات المجتمع المدني من أجل سداد مستحقاتهم التأمينية حتى يتمكنوا من الاستفادة من المزايا التأمينية المختلفة.