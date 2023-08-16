الخارجية الأوكرانية لـ"القاهرة الإخبارية": الحرب مستمرة وسنحرر أراضينا

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة بكميات كبيرة للهجوم على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب مستمرة منذ أكثر من 500 يوم، مؤكدًا "سنحرر أراضينا شبرًا شبرًا، وحربنا مع ⁧‫روسيا‬⁩ حرب مسيرات، وروسيا تهاجمنا يوميًا بعشرات الطائرات المسيرة".

وأشار مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن "الولايات المتحدة والغرب والناتو حلفاؤنا، وبدون مساعداتهم لم نكن نستطيع التصدي للجيش الروسي، ولا أتوقع مواجهة مباشرة بين ⁧‫روسيا‬⁩ وحلف ⁧‫الناتو‬⁩"، مؤكدًا استمرار الهجوم الأوكراني المُضاد ولكن بوتيرة بطيئة.

وأكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني، أن الحديث يدور عن ممر خاص بالبحر الأسود وهو ليس ملكًا لروسيا‬⁩ ولابد أن تكون الحركة فيه حرة.