الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المدير الفنى للجودو بنادى الرحاب: البطولة العربية للجودو خرجت بشكل يليق باسم مصر

بطولة الجودو العربية
بطولة الجودو العربية بالعلمين

قال مصطفى كامل، المدير الفنى للجودو بنادى الرحاب، إن إقامة البطولة العربية للجودو للأندية بالعلمين، والتى توج فيها فريق براعم النادى بالكأس وحصد المركز الأول نالت إشادات واسعة من الدول المشاركة فى المنافسات.

وأكد كامل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنهم فور علمهم بإقامة البطولة لأول مرة على أرض العلمين الجديدة أصروا على الفوز وتحقيق مركز مهم بتلك البطولة نظرا لما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خدمات منقطعة النظير.

وأشار المدير الفني للجودو بنادي الرحاب إلى أن كل البعثات المشاركة في بطولة العلمين انبهروا بمهرجان العلمين بل وأطلقوا عليها مدينة السحر والجمال.

واختتم كامل تصريحاته بتقديم الشكر والعرفان للشركة المتحدة لما تقدمه من جهد لإخراج البطولة بالشكل اللائق باسم مصر.

وتوج فريق براعم البنات بنادى الرحاب بالمركز الأول وكأس البطولة العربية التى تقام بالعلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى.

جاء تتويج الرحاب بعد تحقيق ذهبيتين وفضية، عن طريق كل من اللاعبات حلا وائل المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 28 كجم، وفريدة شادى المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 44 كجم، بالإضافة إلى فيروز شادى وزن 36 كجم بالمركز الثانى والفضية.

وتأتي إقامة البطولة في مصر فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات على أرض المحروسة بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات العالمية ولاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية.

المتحدة تعلن التبرع بأرباح مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصميين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وكانت «المتحدة» أعلنت التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

البطولات العالمية البعث البطولة العربية للجودو الدولية والعربية الدول المشاركة السحر والجمال الشركة المتحدة للخدمات

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