الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنبيه مهم من التعليم بشأن تظلمات الثانوية.. و"حجازي": "التظلم مكفول للجميع"

رضا حجازى
رضا حجازى

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة 2023 بأن غدًا الخميس، الموافق 17 أغسطس آخر موعد للتقديم فى تظلمات الثانوية العامة 2023، حيث فتحت وزارة التعليم التقديم للتظلمات يوم 3 أغسطس ويظل مفتوحًا حتى أسبوعين وغدًا هو أخر موعد للتقديم التظلمات. 

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة كانت عبارة عن سؤالين في كل مادة، وتم تصحيح الأسئلة المقالية بطريقتين طريقة عبر تابلت المعلم وطريقة يدوية وتم حساب الدرجة الأعلى، وبالتالي هناك دقة ومصداقية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف فى تصريح لـ"الدستور" أن التظلم مكفول لجميع طلاب الثانوية العامة، قائلا: “إذا طلع لأي طالب درجة زيادة لن تتوانى وزارة التربية والتعليم عن إعطائها له”.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم القواعد الخاصة بالاطلاع على أوراق التظلمات وهى كالتالى:

- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنيه عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم أيصال الدفع : الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد.

- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع.

- ممنوع اصطحاب مدرس المادة ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمساءلة القانونية.

- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.

۔ على كل طالب إحضار قلم جاف ازرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه فى ورقة الملاحظات المسلمة عند الاطلاع.

أخر موعد للتقديم 7 أغسطس التربية والتعليم والتعليم الفني الاسئلة المقالية الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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