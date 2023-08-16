الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين المنوفية" تحرر محضرًا ضد محطة وقود لبيعها مواد بترولية رغم غلقها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

حررت مباحث التموين في المنوفية محضرًا لمحطة وقود بمدينة سرس الليان، وذلك لبيعها 96 ألف لتر مواد بترولية رغم صدور قرار بغلقها.
وتعود التفاصيل إلى تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سرس الليان العميد نبيل مسلم، بتمكن لجنة من مباحث التموين ومديرية التموين، من ضبط محطة وقود بدائرة القسم، تعمل رغم صدور قرار إداري بالغلق، واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وحررت القوة الأمنية برئاسة العقيد أحمد أبوالسعود، رئيس مباحث التموين، محضرًا بقسم شرطة سرس الليان حمل رقم 2940 جنح سرس الليان لسنة 2023، وذلك لبيع مواد بترولية مدعومة بلغت 96 ألف لتر مدعوم، رغم وقف العمل بالمحطة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

التموين والتجارة استغلال المواطنين غلق محطة وقود سرس الليان

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"تموين المنوفية" تحرر محضرًا ضد محطة وقود لبيعها مواد بترولية رغم غلقها

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