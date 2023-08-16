الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على مرتفعات سانت كاترين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه لليوم الثالث على التوالى استمر تكون السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء (مرتفعات سانت كاترين) يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة تصل إلى حد السيول أحيانًا.

ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على الشواطئ

ويشهد اليوم أيضًا نشاط رياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70، وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة،

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة،

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة،

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة،

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة،

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة.