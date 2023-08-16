إحالة المتهمين بقتل شاب بالزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة المتهمين بـ قتل شاب في الزاوية الحمراء أثناء عودته من حفل زفاف لسرقته، إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترن بالسرقة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابا بعدة طعنات.

وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة.