الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

سائق ومسعف
سائق ومسعف

نجح مسعف وسائق بفرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود، والاطمئنان على العلامات الحيوية له خلال نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطارًا بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بمركز الواسطى، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وتدخل طاقم الإسعاف المكون من محمد حسين وكامل عيد لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.

بني سويف سيارة الإسعاف شمال الصعيد مركز الواسطى مسعف وسائق

الأكثر قراءة

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحي"

"الأعلى تاريخيًا".. رقم قياسى جديد لـ"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز

حصاد 745 ألف متر مكعب من المياه وحماية التجمعات السكنية بسانت كاترين

حبس 7 أشخاص متهمين بنشر أخبار للتحريض ضد مؤسسات الدولة 15 يومًا

حبس 5 أشخاص متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

"التنظيم والإدارة" يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية