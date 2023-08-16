الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الدقهلية": تحرير 77 محضر مخالفات خلال حملات في 4 مراكز

تموين الدقهلية
تموين الدقهلية

حررت مديرية تموين الدقهلية 77 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز " بلقاس - وأجا - وشربين - وبندر المنصورة"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وكيل زارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحملات أسفرت عن تحرير 77 محضرًا تموينيًا متنوعًا في عدة مراكز، بالإضافة إلى ضبط 55 ألف علبة سجائر بغرض حجبها عن التداول، وضبط 100 طن خام من عصير الجوافة منتهي الصلاحية و3 آلاف لتر سولار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.
وشدد "دايرة" على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

تموين الدقهلية محضر مخالفات حملات مخالفة تموينية الاسواق إحكام الرقابة

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