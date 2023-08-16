الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالجيزة

جثة
جثة

صرحت نيابة أبو النمرس الجزئية بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

ولقي عامل مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة قسم أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقله إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبوالنمرس، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل بدائرة القسم، وانتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين غرق عامل، 22 سنة، أثناء استحمامه في نهر النيل بصحبة أصدقائه، والذين لم يتمكنوا من إنقاذه، وبسؤالهم أفادوا بما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن. 

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