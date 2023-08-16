الخرباوى لـ "الشاهد": أتباع حسن البنا كانوا معدومى الثقافة والفكر لذا سهلت السيطرة عليهم

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إن الشيخ محمد الغزالي كان منشدهاً ومعجباً بحسن البنا، لافتاً إلى أن الشيخ الغزالي رأى حسن البنا عندما كان الغزالي طالبًا في الأزهر، ولذلك كان حسن البنا يؤثر في الصغار ولا يؤثر في الكبار أبدًا.

وأضاف الخرباوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن بعض الذين خدعوا في حسن البنا من الكبار سرعان ما تركوه، وقالوا بأن هذا الرجل منحرف، معقبًا: "من أراد أن يقرأ في التاريخ عن الكثير من الشيوخ الكبار فليقرأ وسيجد هذا الكلام" ، مؤكدًا أن حسن البنا كان ضعيف الحجة وتأثيره كان على الأطفال لكن الكبار لم يتأثروا بفكره أو حجته.

وتابع :" في مرة جلست مع الأستاذ محمد حسنين هيكل رحمه الله، وقال لي بأن حسن البنا كان رجلاً عادياً وليس مؤثرًا لكن أتباعه هم من قدسوه".

وأشار الدكتور ثروت الخرباوي، إلى أن أتباع حسن البنا كانوا معدومي الثقافة والفكر، لذا ياسهلت السيطرة عليهم.