الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخرباوى يكشف لـ"الشاهد" سبب تراجعه عن بيعة الدم وتفكيره بعدم الاستمرار مع الإخوان

الدكتور ثروت الخرباوي
الدكتور ثروت الخرباوي

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن الندوة التي أقيمت في معرض الكتاب بحضور الإخوان ومأمون الهضيبي، كانت سببًا في ألا يكمل طريقه في بيعة الدم وجعلته يتردد هل يستمر في جماعة الإخوان أم لا.

 

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره ببرنامج  "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ذهب للندوة كغيره بتكليف من الإخوان، ويوجد فقه القاعة أي تنتصر للمناظر، مؤكدًا أنه يوجد توقيتات للهتافات داخل القاعة ويحدد متي نهتف "الله اكبر"، ومتى نقول "إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية"، فكل كلمة لها توقيت ولجنة نظام.

 

الهتافات تكون لإرهاب نفسي لمن يناظر الإخوان

وأضاف، أن هذه الهتافات تكون لمؤازرة من يتحدث من الإخوان أو لإرهاب نفسي لمن يناظرهم فالمسألة مخططة والناس موجودة، مؤكدًا أنه لم يبايع بيعة الدم وكثيرين لأن كل إنسان له مشاعر وثقافة مرجعية وخلفية.

ثروت الخرباوى الإخوان بيعة الدم تردد ستمر الهتافات معرض الكتاب

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