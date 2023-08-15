ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": التنظيم السرى زرع أفراده داخل الأحزاب لنشر الاغتيالات وارتكاب الجرائم

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن التنظيم السري نشر أفراده داخل بعض الأحزاب السياسية كي يقوموا باغتيالات أو ارتكاب جرائم أو تفجير أماكن، فينسب الأمر للحزب دون التنظيم، لذلك كانت الشبهات وقتها دارت حول عدد من الأحزاب وليس الإخوان، معقبًا: "عشان يتقال الحزب الوطني هو اللي عمل كده".

وأضاف الخرباوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ الباقوري هو الذي كشف ذلك الأمر، وبعد ذلك أعود للقراءة وأرى أن أحمد ماهر والنقراشي كانوا إيه، واكتشف أنهما كانا من الشباب الثائر في ثورة 19 ضد الإنجليز، وتمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية إنجليزية في مصر، وحكم عليهما بالإعدام، وترافع عنهما مصطفى النحاس بالاستئناف وصدر لهما حكم بالبراءة.

وتابع: "الربكة التي تكون موجودة لدى الأشخاص تجعلهم يعودون لمراجعة الأفكار، والأفكار لما تتراجع أرى أن حسن البنا بيقول كلام عن العنف، وأنه عقيدة قائمة وراسخة لدى الإخوان، أو ما يعرف بالعنف المؤجل، وعندما تستخدم الإخوان أدواتها تلجأ إليه".

وأردف: وقال حسن البنا إننا ذات يوم سنستخدم القوة في مواجهة قومنا، ولكننا حينما نستخدم القوة سنكون شرفاء فننذر قومنا أولًا، ثم نتحمل كافة التبعات، متسائلًا: "هو بيقولها بشكل صريح إزاي الواحد قرأها وعدت على دماغه ومخدش باله من مدلول، وقرأتها وقتها بإعجاب شديد، وإزاي المشاعر تتسبب في تزييف العقول، والعقل يستقبل شيئًا على غير معناه الصحيح".