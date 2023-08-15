الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": التنظيم السرى زرع أفراده داخل الأحزاب لنشر الاغتيالات وارتكاب الجرائم

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن التنظيم السري نشر أفراده داخل بعض الأحزاب السياسية كي يقوموا باغتيالات أو ارتكاب جرائم أو تفجير أماكن، فينسب الأمر للحزب دون التنظيم، لذلك كانت الشبهات وقتها دارت حول عدد من الأحزاب وليس الإخوان، معقبًا: "عشان يتقال الحزب الوطني هو اللي عمل كده".

 

وأضاف الخرباوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ الباقوري هو الذي كشف ذلك الأمر، وبعد ذلك أعود للقراءة وأرى أن أحمد ماهر والنقراشي كانوا إيه، واكتشف أنهما كانا من الشباب الثائر في ثورة 19 ضد الإنجليز، وتمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية إنجليزية في مصر، وحكم عليهما بالإعدام، وترافع عنهما مصطفى النحاس بالاستئناف وصدر لهما حكم بالبراءة.

 

وتابع: "الربكة التي تكون موجودة لدى الأشخاص تجعلهم يعودون لمراجعة الأفكار، والأفكار لما تتراجع أرى أن حسن البنا بيقول كلام عن العنف، وأنه عقيدة قائمة وراسخة لدى الإخوان، أو ما يعرف بالعنف المؤجل، وعندما تستخدم الإخوان أدواتها تلجأ إليه".

 

وأردف: وقال حسن البنا إننا ذات يوم سنستخدم القوة في مواجهة قومنا، ولكننا حينما نستخدم القوة سنكون شرفاء فننذر قومنا أولًا، ثم نتحمل كافة التبعات، متسائلًا: "هو بيقولها بشكل صريح إزاي الواحد قرأها وعدت على دماغه ومخدش باله من مدلول، وقرأتها وقتها بإعجاب شديد، وإزاي المشاعر تتسبب في تزييف العقول، والعقل يستقبل شيئًا على غير معناه الصحيح". 

ثروت الخرباوى الدكتور ثروت الخرباوي التنظيم السري الأحزاب الاغتيالات ارتكاب الجرائم

مواد متعلقة

بشير حسن: من عمل خارج قنوات المتحدة وانضم لها يشهد اختلافًا كبيرًا

البيئة تكشف تفاصيل إنقاذ 5 طيور فلامنجو بعد ضبطها بمنطقة سيدى جابر

مساعد وزير السياحة: نشهد تطورًا طبيعيًا من أجل تحسين مصر كمقصد سياحى

عبادة سرحان: ندرس إجراء اختبارات قبول لطلاب الكليات المتخصصة بالجامعات الأهلية

مشروعات النقل.. شرايين جديدة للتنمية فى مصر (فيديو)

"من أمهر صُناع المحتوى".. عمرو خليل يهنئ بشير حسن بعد توليه رئاسة CBC

رئيس حزب الإصلاح: مخرجات الحوار الوطنى لحظة فارقة فى تاريخ الجمهورية الجديدة

المالية: المشاركة مع القطاع الخاص ليست حديثة ولها أصول تاريخية (فيديو)

الأكثر قراءة

"لبسوه ملابس حريمي".. حفلة ضرب جماعي لمواطن في البحيرة

فيديو يكشف عن مفاجآت صادمة في حادث حريق عين شمس

"القومى للأنفاق": افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قريبًا

أحمد عيد إلى المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم

أشرف زكى يُطمئن الجمهور على صحة عادل إمام ويكشف تفاصيل الاتصال بينهما

رسالة من محمد الباز لمُنكرى معجزة كنيسة عزبة النخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية