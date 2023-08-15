نجاة 10 مواطنين من الموت على الظهير الصحراوي بالبحيرة

انقذت العناية الإلهية الثلاثاء، 10 مواطنين من الموت بعد انقلاب “تروسيكل” على الظهير الصحراوي بمركز النوبارية بالبحيرة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة فيما قام رجال المرور بإزالة أثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع انقلاب تروسيكل بالقرب من قرية العشرة آلاف دائرة بمركز أبو المطامير.