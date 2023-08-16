بعد الانتهاء من تطويره.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد الأقمر

قال مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أهم ما يميز جامع الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمى؛ الذى تم افتتاحة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، هى واجهته الحجرية، مُشيرًا إلى أن باقى المسجد مبنى من الطوب.

وأضاف “وزيرى” فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه من ضمن مميزات هذا المسجد هو المحراب وهو الموجود فى النص التاسيسى للمسجد الموجود أعلى محراب المسجد يظهر فيها اسم الخليفة “الامر باحكام الله”.

واشار “وزيرى” إلى أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة، من هذا الجامع، لأول مرة بعد الانتهاء من ترميمه وافتتاحه والذى يبلغ مساحتة حوالى 500 متر مربع .

مشروع ترميم جامع الأقمر بدأ في أكتوبر 2022، بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه، بتمويل من طائفة البهرة في القاهرة.

وأولت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، اهتمامًا كبيرًا بمنطقة القاهرة التاريخية حيث يجري العمل في عدد من المشروعات بها، بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية كونها أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، فضلًا عن كونها واحدة من أهم المقاصد السياحية لمنتج السياحة الثقافية.