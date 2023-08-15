وكيل «تعليم الفيوم»: قبول 70 طالبة بالمدرسة الرياضية بنات

اعتمدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الثلاثاء، النتيجة النهائية لاختبارات القبول للصف الأول الإعدادي بالمدرسة الرياضية الإعدادية للبنات بالفيوم للعام الدراسي 2024-2023.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية، والكابتن ايفون مكرم مدير المدرسة الرياضية بنات بالفيوم، والكابتن تسنيم مختار وكيل المدرسة الإعدادية الرياضية بنات بالفيوم.

وبلغ عدد المتقدمين للمدرسة الرياضية الإعدادية بنات بالفيوم 298 طالبة، وتم قبول 70 طالبة منهن.