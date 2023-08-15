فيديو يكشف عن مفاجآت صادمة في حادث حريق عين شمس

كشف فيديو نشرته الصفحة الرسمية لجريدة الدستور عن تفاصيل جديدة ومدوية في حادث قيام سائق بحرق شقة شقيقته بسبب خلاف على الإرث وتسبب الحريق في مقتل زوجها ونجلها وشخص آخر وإصابتها إصابات بالغة، بينما أصيب 9 آخرين في عين شمس.

وكانت خلافات قد نشبت بين سائق وشقيقته بسبب خلاف على إرث داخل شقة تقيم بها، وحدث بينهما صدام شديد عقب قيام ابنها الأكبر بطرده من الشقة، مما دعاه إلى إحضار زجاجة مولوتوف وهم نائمون مما أدى لاحتراق الشقة بالكامل.

وأسفر ذلك عن تفحم زوج شقيقته وابن شقيقته ومقتل شخص أخر بينما قامت شقيقته بالقفز من الشباك هربا من النيران ، وانتقل رجال الأمن لمكان الحريق وجرى السيطرة عليه وإخراج الجثث.

وتمكن رجال مباحث عين شمس من ضبط المتهم والذي أقر بارتكاب الحادث لخلاف بينه وبين شقيقته على الإرث.